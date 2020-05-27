سلطنة عمان ترفع إغلاق مسقط وتعيد الموظفين لمقرات العمل

مسقط / الخليج 365

قررت اللجنة العمانية المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا، رفع الإغلاق الصحي عن العاصمة مسقط اعتبارا من الجمعة القادم.

وأضافت اللجنة أنها قررت أيضا إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، الأربعاء.

وأكدت اللجنة على "ضرورة عودة ما لا يقل عن 50 بالمئة من موظفي كل جهة".

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ولفتت إلى "إمكانيّة تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس العمل اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض".

ووصلت إصابات كورونا في سلطنة عُمان إلى 8 آلاف و373؛ بينها 38 وفاة وألفان و177 حالة تعاف.

وبدأت العديد من دول العالم، مؤخرا، تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحد من انتشار كورونا، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من خطورة التسرع في تلك الخطوة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.