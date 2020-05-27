الكويت، المنامة / الخليج 365
أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت البحرين حالة وفاة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنها سجلت 3 وفيات و692 إصابة بكورونا، إضافة إلى 640 حالة شفاء من الفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 23 ألفا و267، بينها 175 وفاة، و7 آلاف و946 حالات تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يعاني من أمراض وظروف صحية كامنة.
وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و366، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و938 حالة تعاف.
وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و703 آلاف، توفي منهم ما يزيد عن 352 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و447 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 3 وفيات بالكويت وواحدة في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.