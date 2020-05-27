كورونا.. 3 وفيات بالكويت وواحدة في البحرين

الكويت، المنامة / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت البحرين حالة وفاة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنها سجلت 3 وفيات و692 إصابة بكورونا، إضافة إلى 640 حالة شفاء من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 23 ألفا و267، بينها 175 وفاة، و7 آلاف و946 حالات تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يعاني من أمراض وظروف صحية كامنة.

وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و366، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و938 حالة تعاف.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و703 آلاف، توفي منهم ما يزيد عن 352 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و447 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.