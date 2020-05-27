مساجد لبنان تفتح أبوابها للمصلين الجمعة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية، إعادة فتح المساجد، اعتبارا من الجمعة المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.

وقالت المديرية في بيان الأربعاء: "بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قررنا إعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة، ابتداءً من الجمعة 29 مايو (أيار) الجاري".

ودعا البيان المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية أثناء أداء الصلوات في المساجد؛ بحيث يتم الوضوء في المنازل، ووضع الكمامات، والقفازات، وإحضار سجادة خاصة لكل مصلي.

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وأوضحت المديرية أنها ستعتمد نظام فحص الحرارة للمصلين قبل دخول المساجد، كما تركت تقدير الموقف لرؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بناء على تفشى فيروس كورونا بها.

وفي 15 مارس/أذار الماضي، أعلنت دار الفتوى اللبنانية، في بيان، تعليق الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل لبنان إجمالا ألف و86 إصابة بفيروس كورونا، بينها 26 وفاة، و663 حالة تعاف، وفق إحصاء رسمي.

ومؤخرا قررت السعودية وفلسطين، إعادة فتح المساجد لأداء الصلاة، وفق تدابير صحية في البلدين، عقب أكثر من شهرين على الإغلاق، بسبب كورونا.

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