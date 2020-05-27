بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية، إعادة فتح المساجد، اعتبارا من الجمعة المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.
وقالت المديرية في بيان الأربعاء: "بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قررنا إعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة، ابتداءً من الجمعة 29 مايو (أيار) الجاري".
ودعا البيان المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية أثناء أداء الصلوات في المساجد؛ بحيث يتم الوضوء في المنازل، ووضع الكمامات، والقفازات، وإحضار سجادة خاصة لكل مصلي.
وأوضحت المديرية أنها ستعتمد نظام فحص الحرارة للمصلين قبل دخول المساجد، كما تركت تقدير الموقف لرؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بناء على تفشى فيروس كورونا بها.
وفي 15 مارس/أذار الماضي، أعلنت دار الفتوى اللبنانية، في بيان، تعليق الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي كورونا.
وحتى مساء الثلاثاء، سجل لبنان إجمالا ألف و86 إصابة بفيروس كورونا، بينها 26 وفاة، و663 حالة تعاف، وفق إحصاء رسمي.
ومؤخرا قررت السعودية وفلسطين، إعادة فتح المساجد لأداء الصلاة، وفق تدابير صحية في البلدين، عقب أكثر من شهرين على الإغلاق، بسبب كورونا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساجد لبنان تفتح أبوابها للمصلين الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.