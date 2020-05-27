إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل

أعلن وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، الأربعاء، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة، أمام المصلين، اعتباراً من الأحد المقبل.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الخليج 365، بيّن فيه أن عودة دخول المصلين، سيتم وفق إجراءات وقائية وتدابير صحية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابع إن عملية إعادة الفتح، تمت بالتنسيق مع دائرة أوقاف "القدس"، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بعد أن أظهرت المؤشرات الصحية انحسار انتشار وباء كورونا.
وأوضح الوزير الأردني بأن دائرة الأوقاف في القدس، ستعتمد في إجراءات إعادة الفتح، اتخاذ أعلى التدابير الصحية المتعلقة بالوباء.
وكان مجلس الأوقاف بالقدس قد قرر في 23 مارس/آذار، تعليق حضور المصلين إلى المسجد، بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو وضع تعزز بتوقيع اتفاقية أخرى بين المملكة وفلسطين، عام 2013. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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