تحييد 5 من إرهابيي "بي كا كا" بغارة تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في غارة استهدفت أوكارهم بمنطقة "أسوس"، شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، أن العملية جرت بمشاركة جهاز الاستخبارات.

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وأضاف البيان، أنه جرى رصد عناصر المنظمة الإرهابية، عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.