السودان.. وفاة الداعية محمد حسن صاحب "الدين النصيحة"

الخرطوم / الخليج 365
غيّب الموت مساء الثلاثاء، الداعية السوداني محمد أحمد حسن، الذي اشتهر بتقديم برنامج "الدين النصيحة" التلفزيوني على مدى عقدين.
والأربعاء، نعت "هيئة علماء السودان" حسن، وهو أحد أشهر علماء السودان، الذي توفى إثر وعكة صحية عن عمر يناهز 90 عامًا.
وقالت الهيئة في بيان، إن الراحل "كان عضوا في هيئة الفتوى بها، وعُرف في بلاده من خلال دروسه ومحاضراته، ونشاطه الدعوي المتميز، ونال حب وتقدير كل من عرفه واستمع إليه".
وولد الداعية السوداني بمنطقة القولد بالولاية الشمالية، وتلقى تعليمه بالسودان، ثم سافر إلى مصر والتحق بالمعاهد الدينية بمدينة الإسكندرية (شمالي مصر).
اشتهر الداعية حسن، بأسلوبه العفوي المميز وقربه من الناس؛ إذ قدم برنامجا تلفزيونيا شهيرا على مدى أكثر من عقدين باسم "الدين النصيحة".
ونعى مغردون سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي وفاة حسن، من خلال ذكر أقواله وفتاويه التي اتسمت ببساطة الأسلوب وعمق المعرفة.
ووري جثمان الراحل الثرى بمقابر الصحافة في الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سانا).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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