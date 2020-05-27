العراق.. محافظتا صلاح الدين ونينوى تبدأن حظرا شاملا للتجوال

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت محافظتا صلاح الدين ونينوى، شمالي العراق، الأربعاء، فرض حظر شامل للتجوال إثر تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

والأحد، بدأت جميع محافظات البلاد حظرا جزئيا للتجوال يستمر لمدة أسبوع في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

فيما بدأت محافظتا صلاح الدين ونينوى حظرا شاملا للتجوال، اليوم، وذلك حتى إشعار آخر في المحافظة الأولى وليوم واحد في الثانية.

وبهذا الخصوص، قال عمار الجبر، محافظ صلاح الدين إنه "يجب علينا إتخاذ أعلى إجراءات الحذر ومنع التنقل بين الأقضية وداخلها ومنع القادمين إلى المحافظة، وهي خطوات غير مسبوقة يجب أن تنفذ بأمر رئيس الوزراء".

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وأضاف الجبر في رسالته لأهالي المحافظة اطلعت عليها الخليج 365: "سندخل اليوم أعلى درجات الحظر وحجر جميع المواطنين في منازلهم".

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى (شمال) فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة عدي العبادي، في بيان، إن "محافظ نينوى نجم الجبوري، وجه بأن يكون الأربعاء (ليوم واحد) حظرا تاما للتجوال في عموم المحافظة".

وعلل البيان أن "الحظر جاء نظرا لتطورات الوضع الوبائي في المحافظة".

وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع إصابات كورونا إلى 4 آلاف و848، منها 169 وفاة، وألفان و852 حالة تعاف.

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