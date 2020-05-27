العراق: مقتل جندي بهجوم لـ"داعش" في بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بهجوم لتنظيم "داعش" استهدف حاجزا عسكريا جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، إن "مجموعة إرهابية من داعش فتحت النار على حاجز حراسة تابع إلى الفرقة السابعة عشر في الجيش العراقي في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

وأضاف البيان أن "الهجوم خلف قتيل من الجيش وإصابة آخر"، ولم يذكر تفاصيل أخرى على الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان السلطات العراقية مقتل ما يعرف بـ"والي العراق" في تنظيم "داعش" بقصف جوي للتحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية.

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ووفقا للجيش العراقي، فإن معتز الجبوري المكنى حجي تيسير، الذي شغل منصب والي العراق في التنظيم، قُتل بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.