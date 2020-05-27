الخطوط السعودية تعلن جاهزيتها استئناف الرحلات الداخلية

الرياض / الخليج 365
قالت شركة الخطوط الجوية السعودية، إنها جاهزة لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، إثر صدور الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، على عدة مراحل.
وذكرت الخطوط الجوية في بيان فجر الأربعاء، أن الخطة التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا، تشمل مطارات الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران.
ولم تشر الشركة في بيانها إلى موعد استئناف تشغيل الرحلات.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية حتى إشعار آخر، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الخطوط السعودية اليوم، إلى أن توسيع الرحلات سيتواصل في مراحل لاحقة، "حتى اكتمال التشغيل بطاقتها الكاملة لجميع مطارات المملكة".
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاض إيرادات شركات الطيران في السوق السعودية بمقدار 7.2 مليارات دولار في 2020، أي أقل بنسبة 35 بالمئة عن مستويات 2019.
ويُعرض ذلك للخطر ما يقرب من 287،500 وظيفة سعودية و17.9 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي يولده الطيران مباشرة والسياحة المرتبطة بالطيران.
ويُعد قطاع النقل الجوي من أشد القطاعات تأثرا بتداعيات أزمة "كورونا" في إغلاق دول العالم لحدودوها ومطارتها لمنع تفشي الفيروس.
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