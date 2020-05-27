ضربة الشمس قد تهدد حياتك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من خطورة ضربة الشمس، حيث إنها قد تهدد الحياة في بعض الأحيان.



وأوضح المركز الألماني أن ضربة الشمس تحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة لمدة طويلة؛ حيث يكفي التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة لإلحاق ضرر بالسحايا ونسيج الدماغ، ومن ثم الإصابة بالتهاب السحايا أو الوذمة الدماغية، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في الشعور العام بالإعياء والصداع وآلام مؤخرة العنق وسخونة الرأس والغثيان والقيء والدوار وضجيج الأذن والحمى وآلام الأطراف وتقلصات البطن والرعشة وفقدان الوعي.

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وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في مكان ظليل وبارد والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم والرأس وتبريد الرأس ومؤخرة الرقبة بواسطة منشفة باردة. ومن المهم أيضا شرب السوائل بكمية كافية، خاصة الماء وعصائر الفاكهة.

وإذا لم تتحسن الحالة أو تفاقمت المتاعب كحدوث فقدان للوعي، فيجب حينئذ استدعاء الإسعاف على وجه السرعة.

وللوقاية من ضربة الشمس، نصح المركز بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة قدر الإمكان، مع تغطية الرأس واستخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس فاتحة اللون؛ نظرا لأن الملابس ذات الألوان الداكنة تقوم بتخزين الحرارة تحتها، ما يؤدي إلى سخونة الجسم.

ومن المهم أيضا استخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50.