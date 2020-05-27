الدولار يصعد واليوان عند أدنى مستوى في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الدولار الأمريكي الأربعاء فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو تسعة شهور، بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج.

وانخفض الدولار بشدة الثلاثاء حيث شجعت شهية مخاطرة قوية المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر.

ويراهن بعض المستثمرين على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، لكن آخرين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية على الصين بسبب تعاملها مع هونج كونج إلى تدهور معنويات المخاطرة مجدداً.

وأضاف تجدد الاحتجاجات في هونج كونج المعنويات المضطربة.

وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.1 في المئة إلى 99.146.

وانخفض اليورو، الذي ارتفع بشدة الثلاثاء، بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.0961 دولار حيث يترقب المستثمرون إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق إنقاذ مالي للتكتل.

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أسوأ أداء حيث تراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ سبتمبر/أيلول الماضي عندما كان النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في ذروته.

وزاد الدولار 0.4 في المئة ليسجل 7.1766 يوان حيث لم يبتعد كثيراً عن مستوى منخفض قياسي لليوان في المعاملات الخارجية عندما لامس 7.1975 يوان مقابل الدولار في مطلع سبتمبر أيلول.

وسجل الدولار انخفاضاً هامشياً مقابل الين الياباني حيث تراجع 0.1 في المئة إلى 107.49 ين في أحدث تداولات.

وانخفض الجنيه الاسترليني والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي بعدما قفزت الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى المزيد من الحذر.