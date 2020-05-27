محصلة الكلاسيكو..هوس جوتزه وبطء سانشو وهفوة بوركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهال مشجعو دورتموند بالانتقادات على صانع الألعاب ماريو جوتزه، بعد حديثه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الغريم بايرن ميونيخ وحارسه مانويل نوير بعد الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين وقرب البافاري أكثر من لقب البوندسليجا، واتهم المشجعون جوتزه الذي انتقل للبايرن ثم عاد لدورتموند في 2016 بالبحث عن الشهرة وجذب الأنظار كما هي حاله في مواقع السوشيال ميديا، وعبروا عن سعادتهم بإعلان النادي السماح له بالرحيل مجاناً في الصيف.

ولم يلعب جوتزه سوى 6 مباريات هذا الموسم مع الفريق لكن تقارير أشارت إلى أن السبب الحقيقي هو هوس اللاعب بمتابعيه الـ8.4 مليون على السوشيال ميديا برفقة زوجته الفاشينستا آن كاثرين بروميل، وصدم جوتزه الألمان عندما ارتدى فستان زوجته ثم رقص معها بشريط فيديو على تيك توك، وسخر المشجعون أيضاً من ظهور الإنجليزي جادون سانشو بأداء بطيء جداً وكتب أحدهم: «يمشي أبطأ من مشي جدتي»، كما تعرض فريق المدرب لوسيان فافر لضربة قوية بخروج نجمه النرويجي الواعد هالاند وهو يعرج بالدقيقة 72 من المباراة، وشبه المشجعون تصدي الحارس رومان بوركي لهدف كيميش بأداء حارس ليفربول السابق كاريوس الذي كبد الفريق الإنجليزي خسارة لقب أوروبا أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وأضاف أحدهم:«لولا هفوة بوركي لكنا على بعد نقاط أقل الآن من البايرن»، وقال فافر لموقع النادي «ستكون المنافسة صعبة جداً لأننا نتأخر بفارق سبع نقاط ويتبقى فقط ست مباريات». وقلل فافر من خطورة إصابة هالاند وقال «لا أعتقد أنه سيغيب طويلاً. إنه يعاني إصابة في الركبة. لا نعرف تحديداً تفاصيل الإصابة».