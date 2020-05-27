القبيسي ينفي انتقالات لاعبي الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفى أحمد عمران القبيسي عضو مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم الناطق الرسمي باسم الشركة ومشرف عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بربط أسماء بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالانتقال أو الإعارة إلى أندية داخل الدولة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة بأنه في حالة وجود أي عروض رسمية لأي من لاعبي النادي ستتم مناقشتها داخل مجلس إدارة الشركة وعبر القنوات الرسمية المعروفة.

وأكد القبيسي أن مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم حريص على المحافظة على استقرار الفريق ومنظومته الحالية خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها هذه المجموعة، كما أن الفريق تنتظره استحقاقات داخلية مهمة خلال الفترة القادمة سواء تم استكمال دوري الخليج العربي أو من خلال نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي يعمل النادي على التتويج ببطولتها هذا الموسم بعد وصوله للمرة الثانية على التوالي.

وجدد مشرف عام الفريق الأول بنادي الظفرة ثقة مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم بلاعبي الفريق مشيداً بما حققوه خلال هذا الموسم وما قدموه من مستويات مميزة متمنياً التوفيق للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.