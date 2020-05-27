ماذا قال ترامب عن الإجراء السابق من «تويتر» بشأن تغريداته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تحرك هو الأول من نوعه، حث موقع التواصل الاجتماعي تويتر في وقت متأخر الثلاثاء القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذراً من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وفي رد على تحرك الشركة، اتهم ترامب تويتر في تغريدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وقال «تويتر تخنق حرية التعبير تماماً، وأنا، بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك».

وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على «تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد» ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

وكان ترامب، الذي لديه أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على تويتر، قد زعم في تغريدات في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاقتراع بالبريد سينطوي على «احتيال إلى حد بعيد» وسيؤدي إلى «انتخابات مزورة». كما خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية، على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد. وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم «ما تحتاج إلى معرفته» الذي يصحح ثلاثة ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات «ترامب يدلي بادعاء لا أساس له بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين». وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطاراً لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة «للمعلومات المضللة» التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

وقال براد بارسكيل، مدير حملة ترامب الانتخابية «نعلم دائماً أن وادي السيليكون سيبذل قصارى جهده لعرقلة ومنع الرئيس ترامب من توصيل رسالته للناخبين».