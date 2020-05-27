حارس الصقور ينفي انتقاله لخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

نفى علي صقر حارس مرمى الإمارات، انتقاله لفريق خورفكان وكانت مواقع أكدت أمس توقيعه للنسور الخضر، وذكر صقر أنه تلقى الكثير من الاتصالات أمس تسأله عن صحة خبر انتقاله للنسور وقال: لم أوقع لخورفكان وما أوردته بعض المواقع ووسائل الإعلام غير صحيح، مازلت لاعباً في فريق الإمارات وعقدي معه ينتهي بنهاية الشهر المقبل والأولوية تبقى لفريقي الحالي، وأضاف: خورفكان ناد لديه تاريخ كبير وهو خرج أفذاذ اللاعبين وأساطير الكرة الإماراتية واللعب له شرف، لكن الحقيقة أنني لم أوقع له.