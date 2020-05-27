18 إصابة لكوستا في 3 مواسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جناح اليوفنتوس البرازيلي دوجلاس كوستا عن تفكيره باعتزال الكرة بسن الـ29، بسبب تعرضه لـ18 إصابة غاب بسببها 17 مباراة في 3 مواسم وقال:«مازحت أليكس ساندرو مرة وقلت له خضعت للأشعة أكثر مما لعبت مباريات»، وكشف كوستا عن استعانته بطبيب نفسي لمساعدته اثناء فترة النقاهة واضاف:«يقول الناس إن كوستا مرشح ليكون واحداً من أفضل اللاعبين في العالم لكن الإصابات تحجم صعوده وهذا يزعجني. لدي ما يلزم لأكون نجماً كبيراً لكن أسباباً خارجة عن إرادتي تمنعني من هذا الطموح، في كل مرة أتعرض فيها للإصابة أقول في نفسي: ما الخطأ الذي ارتكبته؟ وأتساءل لماذا لا أواصل اللعب بشكل مستمر، هذا شيء مؤلم».