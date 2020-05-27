تسمم الأسطورة جوردان يثير الجدل في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تسببت مزاعم أسطورة السلة مايكل جوردان في المسلسل الوثائقي «ذا لاست دانس» عن تعرضه لتسمم غذائي بعد تناوله بيتزا عشية مباراة فريقه شيكاجو بولز أمام يوتاه جاز عام 1997 بعاصفة من الجدل في الولايات المتحدة. وقال جوردان إن التسمم الغذائي جعله يرمي الكرة يميناً وشمالاً في الساعات الأولى من يوم المباراة، لكن كريج فيت مشجع بولز كان حينها مساعد مدير في فرع بيتزا هت في سولت ليك أكد أنه صنع البيتزا بنفسه. وأضاف: «قلت للمدير أنا أحضرها بنفسي وقلت للسائق ستأخذني إلى الفندق حيث يقيم جوردان. صدمت من رائحة السيجار فور فتح المصعد وكانت الشبابيك على مصراعيها، لو كان تسمم فعلاً من البيتزا لطلبوا له طعاماً آخر».

وفند سام سميث صحفي الـ«أن بي أي» رواية التسمم وقال: «الحديث عن تسممه بالبيتزا، هراء»، فيت ليس الوحيد الذي أثار «ذا لاست دانس» غضبه فهناك أيضاً سكوتي بيبين زميل جوردان الذي صوره المسلسل على أنه دخل في شجار مع الإدارة بسبب عقده وأنه أجل خضوعه لجراحة في الكاحل حتى مطلع موسم 1997-1998 ليجلس في الدكة شهرين.

وغضب هوريس جرانت، نجم آخر في بولز، من المسلسل واصفاً إياه بـ«90 في المئة هراء». وأضاف: «يمكنني القول إن الوثائقي كان ممتعاً لكننا نعرف نحن كزملاء له أن 90 في المئة منه كان هراء لا يمكن الاعتماد عليه».