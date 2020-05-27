شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات حول هونج كونج تكبح خسائر الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات، لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو/أيار في قت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1695.80 دولار للأوقية.
ويوم الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 في المئة ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريباً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعد رد فعل قوياً على قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج، مضيفاً أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 في المئة إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.01 دولار.
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