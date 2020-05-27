ترامب يشكك في بقاء هونج كونج مركزاً مالياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إمكانية استمرار مدينة هونج كونج، مركزاً مالياً في ظل تصاعد الاحتجاجات بها، ضد قانون صيني جديد. وقال البيت الأبيض، في بيان أمس، إن ترامب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونج كونج. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن السلطات الصينية ترتكب خطأ كبيراً في هونج كونج بسعيها لفرض قانون الأمن القومي عليها. وقال كودلو لشبكة «فوكس نيوز» أمس: «ما تفعله الصين في هونج كونج مقلق للغاية.. الصين ترتكب خطأ كبيراً بتحركاتها في ما يتعلق بهونج كونج».(وكالات)