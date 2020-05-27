الإحســــاس بالمسؤولية إزاء العالم

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هل ستظل البنى الفكرية ومفاهيم الثقافة ومنظومات القيم، هي هي عندما ينجلي ليل كورونا؟ إن لاح لك السؤال هذا عبثاً، فإنك تقترف إثماً عظيماً في حق الفكر والثقافة. القضايا التي طرحها كوفيد 19، لا تطرحها إلاّ حرب عالمية.

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يقيناً ستكون التحولات جذرية، فالفكر والثقافة اللذان لا يتغيران ويصران على التحجر، سيجرفهما التيار. ألم يقلها المعري: «كن حيث شئت بلجة أو ربوةٍ.. أو وهدة، سينالك التيارُ». الغريب هو أن عدداً كبيراً من الأقلام في الإعلام والفكر، كانت ترى بعيني زرقاء اليمامة أن التحول العالمي مقبل ببراهين العقل، أو بإحساس ليلى مراد «قلبي دليلي». ما وصل إليه المسرح الدولي من الإسفاف في القول والعمل، كان من المحال أن يدوم. لم يكن ثمة بدّ من زوال الابتذال. العربيد ينطح الصخر ويوهي قرنه، ولو بعد قرن، هو وقرنه (القرن يعني القوم أيضاً).

كل ما جر الإنسانية إلى انهيار المبادئ، التي يرعى القانون الدولي ركائزها، يجب أن يعاد فيه النظر. فضيحة عالمية أن تغدو قارات الأرض مستباحة، والمنظمات التي أنشئت لكي تحمي مقدسات الضعفاء ومقدراتهم ووجودهم من البلطجة، هي نفسها رهينة محبسين في القرن الحادي والعشرين: عمى قلوب جبابرة الأرض، وشلل المؤسسات الدولية. ما يجب تصحيحه هو المعايير التي يكون الإنسان بها إنساناً. أمام الحق والعدالة، لا وجود لقوي وضعيف، أو كبير وصغير. هذه الثقافة يجب ترسيخها بدءاً بالمناهج.

ما أيسر هذا على المسلمين، فالمسلم الذي يتخلى عن هذا الجوهر، يجرد إسلامه من منظومة قيم إنسانية أممية، هي أهم ما في بنود ميثاق الأمم المتحدة. كيف لا تدعو الجائحة أدمغة الاقتصاد إلى التفكير في بدائل نظرية، تضع في الحسبان الحقيقة التي أثبتت أن البشرية كلها في قارب واحد، «كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»؟ ألا يتطلب كل هذا تجديد النظر في صميم المباني الثقافية؟ هل الثقافة هي تلك النماذج من المثقفين الذين لا يختلفون عن الأقراص الصلبة، خزائن أشعار وآثار وأفكار ومعلومات في ميادين شتى، ولكن قلوبهم صماء وألسنتهم بكماء وعقولهم عمياء؟

لزوم ما يلزم: النتيجة العربية: سيغدو للعرب وزن عالمي، حين يبرهنون على أن لهم إحساساً بالمسؤولية إزاء العالم.

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