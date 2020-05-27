خرق بري وجوي إسرائيلي في ذكرى تحرير لبنان

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عشرات الجنود الإسرائيليين تجاوزوا السياج التقني مقابل بلدة عيترون اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل.
وأشار المراسل أن الجنود تجولوا في المنطقة وقاموا بتفقد المنطقة الحدودية والسياج الإسرائيلي قبل الانسحاب من المنطقة.
كما أفادت المصادر أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة البقاع الغربي وبيروت.
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