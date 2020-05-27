شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الأوقاف الفلسطينية: فتح المسجد الأقصى للمصلين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى مدينة القدس اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".

وأكدت دائرة الأوقاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

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