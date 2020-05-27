شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم لداعش جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت، خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الاربعاء، بأن "ارهابيين" قتلوا جنديا وأصابوا آخرا فى هجوم نفذوه على نقطة امنية جنوبى بغداد.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إن "مجموعة ارهابية تنتمي الى تنظيم داعش أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة للفرقة السابعة عشر في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد مما أسفر عن مقتل جندي واصابة آخر".

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