فيسبوك يعيد إحياء مشروع عملتها الرقمية ليبرا من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعادت فيسبوك إحياء مشروع عملتها الرقمية ليبرا من جديد، وذلك عبر إعادة تسمية Calibra، المحفظة الرقمية التي تأمل أن يتم استخدامها يومًا ما للوصول إلى عملة ليبرا Libra الرقمية، لتصبح Novi، وقالت الشركة في تدوينة إن الاسم الجديد مستوحى من الكلمتين اللاتينيتين novus و via.



وأصبح Novi Financial هو الاسم الجديد لشركة فيسبوك الفرعية التي تطور المحفظة الرقمية للشركة، ويعد الاسم الجديد هو الأحدث في سلسلة التغييرات التي أجرتها فيسبوك على خطط العملة الرقمية، التي واجهت ضغوطًا تنظيمية شديدة منذ إعلانها في شهر يونيو الماضي.

وحين كشفت فيسبوك عن مشروع العملة المشفرة "ليبرا" Libra، كان هناك كيانان متميزان هما جمعية ليبرا، وهي منظمة غير ربحية تشرف على كل شيء يتعلق بعملة ليبرا، و (Calibra)، وهي شركة تابعة لفيسبوك تبني محفظة قائمة على ليبرا مع عمليات دمجها في واتساب ومسنجر.

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وبالرغم من أن عملاقة التواصل الاجتماعي قالت في البداية إنه سيكون هناك عملة واحدة من ليبرا مرتبطة بمجموعة من العملات الوطنية، إلا أنها تخطط الآن لربط عملات رقمية متعددة بعملات فردية بالإضافة إلى عملة ليبرا، ويقول موقع (Novi): “يمكن أن تشمل هذه العملات في البداية الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي”.

وحصلت محفظة فيسبوك الرقمية على شعار جديد إلى جانب الاسم الجديد، وذلك بعد أن أثار شعار (Calibra)الأصلي جدلاً عندما تم الإعلان عنه لأول مرة بسبب أوجه التشابه مع شعار تطبيق (Current).

وبالرغم من هذه التغييرات، فإن فيسبوك تقول إن مهمتها بخصوص (Novi) و (Libra) ستظل كما هي، إذ إنها تريد جعل إرسال الأموال أمرًا سهلاً مثل إرسال رسالة، وتخطط لتطوير تطبيق (Novi) مستقل بالإضافة إلى إصدار يتكامل مع خدمات واتساب ومسنجر، بحيث يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى جهات الاتصال.

وتقول فيسبوك إن المستخدم بحاجة إلى استخدام هوية صادرة عن جهة حكومية للاشتراك في الخدمة، لكنها تعد بأن عملية التحويل ستحدث بدون رسوم مخفية، وأن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى الدعم القائم على الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتحاول عملاقة التواصل الاجتماعي من خلال تغيير علامة (Calibra) التجارية إلى (Novi) توضيح أن مشروع ليبرا ليس مشروع فيسبوك بحد ذاته، بل إنها مجرد عضو في جمعية ليبرا مع عشرات الأعضاء الآخرين، مثل أوبر وسبوتيفاي.