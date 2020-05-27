شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى طاجيكستان لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات اليوم الاربعاء طائرة مساعدات تحتوى على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.

وقال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الامارات لدى طاجيكستان في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن السعي من أجل عالم أكثر صحة وأمناً هو أولوية الإمارات، التي كرست موارد هائلة لتعزيز الجهود العالمية ضد الفيروس منذ بداية الأزمة، مضيفا أنه مع تسليم المساعدات الحيوية اليوم إلى طاجيكستان، تؤكد الإمارات أنها ماضية في التعاون والتضامن مع الدول الأخرى لمساعدتها على مكافحة هذا الفيروس.

جدير بذكر أن الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 651 طنًا من المساعدات لأكثر من 56 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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