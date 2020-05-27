شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كردستان :شفاء 403 حالات مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى اليوم الأربعاء شفاء 403 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم - إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصل إلى 507 حالة.

وأضاف البيان أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 403 حالات، ولدينا 5 حالات وفاة، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 99 هي تحت الرعاية الطبية المستمرة.

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