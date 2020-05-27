شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة. وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

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