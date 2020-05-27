أنقرة: تحييد 5 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 5 من منظمة "بي كا كا الإرهابية"، في غارة جوية على أوكارهم شمالي العراق.
وأكدت الوزارة في بيان، عبر تويتر، على مواصلة العمليات العسكرية ضد منظمة "بي كا كا"، بكل عزيمة وإصرار.
وأوضحت أنها حددت مواقع الإرهابيين في منطقتي حفتانين، وهاكورك، شمالي العراق، بواسطة آليات المراقبة والاستطلاع.
وأضافت أن المقاتلات التركية نفذت غارة جوية على الأهداف المرصودة، ما أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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