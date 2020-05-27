مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار غربي السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في تبادل إطلاق نار بإحدى محافظات منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الدباش إن "الجهات الأمنية باشرت بلاغا الثلاثاء عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، نتج عنها مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى".

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وأوضح أنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على باقي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

ولم تعلن السلطات السعودية أسباب الحادث حتى الساعة 7:20 (ت.غ)، غير أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا بين مغردين سعوديين؛ إذ عزا بعضهم أسابها إلى خلاف بين عائلتين على قطعة أرض.

وطالب مغردون عبر هاشتاغ (وسم) "#إطلاق_ نار_الأمواه" بتدخل رسمي سريع لحظر تداول الأسلحة النارية بين المواطنين.

ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم عفو عائلة القتيل في بعض الحالات سواء مقابل دية مالية أو من دونها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.