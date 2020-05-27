كورونا.. سبها الليبية تعلن حظر تجول جزئي

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت مديرية الأمن في سبها الليبية فرض حظر تجول لمدة 21 ساعة يوميا، اعتبارا من صباح الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ويأتي القرار عقب تسجيل أول إصابتيْن بفيروس كورونا بالمدينة وبالمنطقة الجنوبية عموما.



وقالت مديرية أمن سبها، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن حظر التجوال يبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 صباحا.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين التجول من الـ9 صباحا حتى منتصف النهار من كل يوم، على أن تفتح المحال الصغيرة والمخابز أبوابها خلال ساعات فك الحظر للسماح للمواطنين بقضاء حوائجهم.

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فيما استثنى القرار العاملين بالقطاع الصحي، ورجال الأمن، والحرس البلدي، وشركة النظافة العامة، والصيدليات، وفرق الهلال الأحمر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تعتبران أولى الحالات في المنطقة الجنوبية.



وقال مدير مركز العزل في سبها، علي السعيدي، في تصريحات إعلامية، إن المصابين الجديدين بفيروس كورونا كانا خارج مدينة سبها للعلاج، ويرجح انتقال العدوى إليهما من أماكن ترددا عليها.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت ليبيا 77 بالفيروس؛ منها 3 وفيات، و40 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.