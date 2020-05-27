شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أدوية تجعلك تقهر كورونا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال جون رايت الطبيب بمستشفى برادفورد الملكي في بريطانيا، إن بعض التجارب الجارية من أجل التوصل إلى علاج لكورونا ترى أن الحل في مزيج من 3 أنواع مختلفة من الأدوية.



وتابع : نشارك حاليا في 8 تجارب سريرية مختلفة في المستشفى، تهدف إلى التوصل لعلاج فنحن جزء من جهود دولية هائلة وهناك شعور بأن ضوء العلوم في شتى أرجاء العالم أصبح مركزا في شعاع ليزر موجه إلى هذا الفيروس الذي لا يكاد يُرى بالعين المجردة.

وأكد أن تجربة "ريكافري" تعد أكبر التجارب التي نشارك فيها حاليا، وهي تشمل بالفعل ما يزيد على 10 آلاف مريض في شتى أرجاء البلاد، يتناولون دواء وهميا أو واحدا من عدد من الأدوية الأخرى بحسب بي بي سي.

وأضاف في الأسبوع الماضي، عقدنا اتفاقا مع أول مريض في بريطانيا لإجراء تجربة صغيرة تهدف إلى اختبار ما إذا كان الدواء الجديد، الذي ابتكرته شركة "أسترا زينيكا"، آمنا وفعالا وهذه واحدة من عدة تجارب صغيرة - يشار إليها مجتمعة باسم تجربة "أكورد" - تهدف إلى تقييم المزيد من الأدوية التي يمكن إضافتها إلى تجربة "ريكافري".

وقال: نأمل أن يفضي دواء شركة "أسترا زينيكا"، الذي لا يحمل اسما بعد، إلى تهدئة رد الفعل المبالغ لجهاز المناعة، الذي يتسم بالخطورة ويحدث في نسبة صغيرة من المرضى، ويؤدي إلى حدوث صدمة وتوقف عمل أعضاء حيوية، مثل الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلى ويُشار إلى رد الفعل المبالغ هذا باسم "عاصفة السيتوكين"، والسيتوكينات عبارة عن جزيئات تشير إلى وجود عدوى يتعين على الجسم مكافحتها. ويكبح الدواء في التجربة الجديدة جزيء سيتوكين يطلق عليه اسم IL-33 أو (إنترلوكين- 33).

ويرجح جون رايت أن الحل يكمن في مزيج من ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوية

قائلا: أعتقد أن التوصل إلى لقاح لكوفيد-19 لن يكون قبل عام من الآن، لذا فإن هذه التجارب الرامية إلى إيجاد علاج للمرض بالغة الأهمية حيث يتطلع الأطباء إلى وقت، يحين قريبا، يستطيع فيه من يعاني من أعراض مبكرة للمرض أن يتوجه إلى المختبر، ويجري اختبارا لاكتشاف الإصابة، ويحصل سريعا على نتيجة الاختبار ووصفة طبية تتضمن مزيجا من الأدوية الفعالة، قبل أن تتفاقم الأعراض وتسوء حالته الصحية.

ويتضمن هذا المزيج على الأرجح دواء مضادا للفيروسات، ودواء مثبطا للمناعة، ودواء مضادا للالتهابات.

ومن الأدوية المضادة للفيروسات التي تخضع حاليا لاختبارات، دواء قد يساعد في منع تعلق فيروس كورونا ببطانة الرئتين، ودواء آخر قد يساعد في منع تكاثره في الجسم.

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كما يمكن للأدوية المثبطة للمناعة أن تساعد في وقف رد الفعل المناعي المبالغ تجاه الفيروس، المعروفة باسم عاصفة السيتوكين.

وتشمل الأدوية المضادة للالتهابات منشطات، مثل ديكساميثازون، والذي كان في طليعة الأدوية التي تم إدراجها في تجربة "ريكافري".

وتابع: لقد تمكنا في الماضي، من خلال استخدام مجموعة أدوية، من هزيمة مرض السل (بمزيج من المضادات الحيوية)، وفيروس نقص المناعة البشرية (بمجموعة من مضادات الفيروسات الارتجاعية). أتوقع أن تكون هذه الوسيلة التي يمكن بها أيضا التغلب على هذا المرض.

و دينيش سارالايا، استشارية الجهاز التنفسي بمستشفى برادفورد الملكي، متفائلة بشأن التوصل لعلاج مُركّب قبل نهاية الصيف.

وتقول: "أعتقد أننا سنبتكر على الأقل دواءين أو ثلاثة أدوية تقضي تماما على حاجة هؤلاء المرضى إلى دخول المستشفى".

وتضيف: "ستذهب إلى المختبر وتوصف لك أدوية بمجرد تشخيص مرضك. وفقا للاستراتيجيات المتبعة حاليا، إذا أصابك فيروس كورونا، تعزل نفسك، ويزداد الأمر سوءا، وترتفع درجة حرارتك، ثم تبدأ معاناة صعوبة التنفس، ثم تنقل إلى المستشفى. لكن يجب أن يحصل المرضى على الأدوية في وقت مبكر جدا".

ويرغب الباحثون في معرفة إذا كانت بلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة المأخوذة من أشخاص كانوا مصابين بكوفيد-19 ستساعد مرضى آخرين في مكافحة المرض. وهذا العمل أيضا جزء من تجربة "ريكافري".

واكتشف الباحثون أن المرضى المحتمل أن يكون لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة هم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما، والذين استوجبت حالتهم المرضية العلاج في المستشفى.

ويحرص قسم الدم وزرع الأعضاء التابع لهيئة التأمين الصحي البريطاني على الاستعانة بمتبرعين تعافوا من كوفيد-19، وهم إما من الذكور، أو تزيد أعمارهم عن 35 عاما، أو كانت حالتهم المرضية بالشدة التي تستوجب دخولهم المستشفى.