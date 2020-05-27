شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يعتبر تغريدة لترامب مضلّلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أضاف تويتر الثلاثاء إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبارة "تحقّقوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".



وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد. هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يعتبر تغريدة لترامب مضلّلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.