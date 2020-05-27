الإعلان عن تاريخ عودة رحلات الطيران الداخلية في السعودية

وأصدرت الخطوط الجوية السعودية بيانا نشرته على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيه إنها "ستستأنف تشغيل الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 31 مايو/أيار 2020.

وأضاف البيان: "الخطة التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة".

ولفتت الخطوط الجوية السعودية إلى أنها ستواصل في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة.