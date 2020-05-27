شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات الأمنية السعودية تحقق في حادثة إطلاق نار ومقتل 6 مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية في حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه ونتج عن الحادث مقتل 6 وإصابة 3 آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.