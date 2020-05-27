السودان: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و14 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 108 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 4146 حالة، بينها 184 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 588 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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