شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبرادات مياه الشرب العشوائية من الأماكن العامة بنجران بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، برصد وإزالة عدد من برادات مياه الشرب العشوائية المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة بمدينة نجران.

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