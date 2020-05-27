الأودية والشعاب الجبلية تفيـض بميــاه الأمطـــار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليل وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي و بحر عمان.

وقال اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة إن السيول في وادي الحلو جرفت سيارتين، وتم إنقاذ 3 من المفقودين من أصل 6، منهم سيدة بحالة حرجة، تم نقلها للمستشفى، وجار العمل للعثور على الثلاثة الآخرين.

وفي رأس الخيمة، وفقاً لأهالي ومصادر المناطق الجنوبية من الإمارة، سحب وادي العجيلي سيارتين، فيما تمكن أصحابهما من النجاة.

وقد هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، أمس الثلاثاء، آخر أيام عيد الفطر المبارك، لليوم الثالث على التوالي.وتركز هطول الأمطار على إمارة رأس الخيمة على كل من طريق الحويلات رافاق والمنيعي، وعلى شمال الوثبة والعجبان وطريق الشاحنات الفاية وسويحان في أبوظبي، حبشان في الظفرة، خور كلباء ووادي الحلو في الشارقة، طريق القور في حتا بدبي، أوحلة وأحفرة وعين غمور ومرشيد بالفجيرة.

تعرضت المدن والمناطق بالساحل الشرقي مساء أمس الثلاثاء لهطول أمطار تفاوتت مناسيبها بين الغزيرة والمتوسطة أدت الى جريان العديد من الأودية والشعاب الجبلية خاصة الأودية في مناطق الحيل ووادي الحلو ووادي مي وحفرة وامتلاء العديد من السدود بالمياه، كما أدى هطول الأمطار إلى تجمع المياه بكميات كبيرة في الشوارع والدورات الرئيسية والساحات الداخلية بالمدن استنفرت على إثر ذلك بلديات المدن شرق البلاد قدرات الأجهزة المختصة والآليات لشفط المياه المتراكمة في الطرق والساحات الداخلية.

ولليوم الثاني توالياً، هطلت أمطار، وصفها الأهالي بالغزيرة على مناطق متفرقة، بلغت أوجها في مناطق وادي العجيلي ووادي الطوى وأصفي القريبة من بعضها، حوالي 120 كيلومتراً جنوب مدينة رأس الخيمة. وأشار أبناء المناطق الثلاث إلى جريان أودية العجيلي والطوى وأصفي بغزارة وبكميات قال عدد من الأهالي إنهم لم يشاهدوها منذ نحو 25 عاماً.

وقال علي القايدي: إن هطول «الغيث» بدأ في الثالثة والنصف عصراً، وبدأ في بلدات المنيعي والحويلات والنصلة ورافاق، حيث قدرت كمياتها بالمتوسطة.