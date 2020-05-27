شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 929 حالة شفاء من فيروس كورونا دون إصابات أو وفيات جديدة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.



وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها بحسب " واس" أنه تم إجراء 637 تحليلاً مخبريًا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، وأضافت أن 74 إصابة ماتزال حاملة للفيروس بينها حالتان تقيمان في المستشفيات .

يذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.