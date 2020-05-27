شكرا لقرائتكم خبر عن "العين": نجاة وزير الدفاع اليمنى ورئيس أركان جيش اليمن من هجوم صاروخى حوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا الفريق الركن محمد المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الثلاثاء، من هجوم صاروخي استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وبحسب صحيفة "العين الإخبارية"، استهدفت ميليشيا الحوثي بصاروخ باليستي معسكر "صحن الجن" فى مقر وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.

ونفذ الهجوم أثناء وجود وزير الدفاع المقدشي، واللواء صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار قادة الجيش.

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وأكد المصدر، نجاة وزير الدفاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى مقتل سبعة جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة، وإصابة آخرين.

وحتى الآن لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الوزارة يشير إلى منفذي الهجوم.

وسبق وأن نجا وزير الدفاع نهاية العام الماضي، من هجوم مشابه استهدف مقر الوزارة بمحافظة مأرب.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء محافظة مأرب في حين يسيطر الحوثيون على إحدى مديريات المحافظة.