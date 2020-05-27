شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 8 أشخاص جرفتهم السيول بمنطقة وادى الحلو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة المنطقة الشرقية فى الإمارات، من إنقاذ 8 مواطنين بينهم سيدة في حالة حرجة تم نقلها إلى المستشفى، بعد أن جرفت السيول سياراتهم بوادي الحلو، وأشارت الشرطة في بيان لها، إلى أن "عمليات البحث ما زالت جارية عن ثلاثة آخرين مفقودين".

وأضاف: "وصلتنا 3 بلاغات في أوقات مختلفة، أفاد الأول بانجراف سيارة بها 3 شباب أثناء دخولهم الوادي بالرغم من قيام الشرطة بإغلاق الطريق حماية للأرواح والممتلكات، وتمكنت فرق الاختصاص من العثور على أحد الشباب الثلاثة بينما البحث مستمر عن الشابين الآخرين".

وتابع: "وردنا بلاغ ثان، يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة مكونة من أب وثلاثة أبناء (بنت وولدان)، حيث تم العثور على أحد الأبناء وهو بصحة جيدة، وعثر على الأب بعد عمليات بحث مضنية ونقل للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية للعثور الى الابن الثاني، بينما تم العثور على البنت وقد فارقت الحياة".

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وأشار بيان الشرطة، إلى إنقاذ عائلة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة من الأبناء، بعدما جرفت مياه الوادي سيارتهم.

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات بعدم ارتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار.