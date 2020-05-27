شكرا لقرائتكم خبر عن رد على 20 ألف فتوى.. «الإفتاء» تطلق النسخة المطورة من تطبيق «اسألني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”. واستقبل تطبيق “اسألني” خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق.

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