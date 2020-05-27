للحد من انتشار «كورونا».. «صحة طريف» تفحص 2000 عامل في مقرات سكنهم  

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أجرى القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 72000 فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد بمداخل محافظة طريف عبر نقاط الفرز البصري، للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة، وذلك خلال الشهر الماضي. كما تكثف الفرق الطبية الميدانية جولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين بالمحافظة، وقد فُحص أكثر من 2000 من العمالة في مقرات سكنهم وعملهم للتحقق من عدم وجود أعراض لديهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم، لإيصال المعلومة الصحية الصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

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