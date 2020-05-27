شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يقترب من «ساعة الصفر» لإعادة فتح الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الدول الأوروبية لرفع الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وأعلن مسؤولون في دول عدة إن الخامس عشر من الشهر المقبل يمكن أن يكون «ساعة الصفر» لإنهاء تدابير العزل والإغلاق، وسط دعوات ملحة لفتح الحدود في وقت تراجع فيه معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم الثلاثاء، إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في أمس الأول، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفاً و532، بحسب ما أوردت بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، التي ذكرت أيضاً أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفاً و269، فيما تماثل مليونان و400 ألف شخص للشفاء من المرض.

وبعدما أعادت إيطاليا ثالث أكثر الدول تضرراً من كوفيد-19، أمس الأول فتح أحواض السباحة والصالات الرياضية، فتحت أمس موقع بومبيي الأثري الذي يعد جزءاً من التراث العالمي والوجهة السياحية الرئيسية في منطقة نابولي.

وتسعى إيطاليا لاستئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 حزيران/يونيو. وقال وزير خارجيتها لويجي دي مايو إن «الخامس عشر من حزيران/يونيو هو أشبه بساعة الصفر لاستئناف السياحة».

ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران ونظيره الألماني فولفغانغ شوبله، أمس، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، لاحتواء «التداعيات الثقيلة» للإغلاق.

أعادت النوادي الليلية ليل الاثنين/ الثلاثاء فتح أبوابها في آيسلندا التي احتذت بلاتفيا، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فتح العلب الليلية.

وواصلت دول عدة تخفيف تدابير الإغلاق، بينها الولايات المتحدة حيث سجل إقبال كثيف للأمريكيين على الشواطئ والحدائق أمس الأول، للاستفادة من عطلة نهاية أسبوع ممددة لمصادفة ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب في هذا اليوم.

روسيا تتجاوز الذروة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن البلاد «تخطّت» ذروة جائحة كوفيد-19. واعتبر بوتين أن الأوضاع في ما يتّصل بالجائحة «مستقرة بشكل عام في البلاد، في المناطق وفي صفوف القوات المسلحة»، مضيفاً أنه «وفق الاختصاصيين، يمكن اعتبار أننا تخطّينا الذروة».

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وسجّلت روسيا، أمس، 174 وفاة بكوفيد-19، وهي أدنى حصيلة يومية لوفيات الوباء على أراضيها، كما سجّلت أعلى حصيلة يومية للمتعافين الذين تخطى عددهم الإجمالي 131 ألفاً. وتوفي بالإجمال في روسيا 3807 أشخاص من بين 362 ألفاً و342 مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر روسيا ثالث أكثر الدول تسجيلاً للإصابات بكوفيد-19، خلف الولايات المتحدة والبرازيل، علماً بأن موسكو تجري حالياً مراجعة لهذا الرقم.

وحتى قبل ظهر أمس، أوقعت جائحة كوفيد-19 ما لا يقل عن 346 ألفاً و296 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية.

«الصحة العالمية» تحذر

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الدول التي تشهد تراجعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر «ذروة ثانية فورية» إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم، مشيرةً إلى احتمال تزايد معدلات الإصابة بالفيروس بشكل أسرع.

وقال رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وأشار رايان إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة، فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا، مضيفاً أن الأوبئة غالباً ما تأتي على موجات، وهو ما يعني أن موجات التفشي قد تعود في وقت لاحق هذا العام في الأماكن التي هدأت فيها الموجة الأولى. كما حذّرت من احتمال تزايد معدلات الإصابة مرة أخرى بوتيرة أسرع في حالة رفع التدابير الرامية لوقف الموجة الأولى في وقت أبكر مما يلزم.

بحسب رايان أيضاً، فإنه «عندما نتحدث عن موجة ثانية فإن ما نقصده في أغلب الأحيان أنه ستكون هناك موجة أولى قائمة بذاتها من المرض، ثم يعود (المرض) بعد أشهر. وقد تكون هذه حقيقة واقعة في بلدان كثيرة في فترة تقاس بالأشهر».

وأشار مسؤول الصحة العالمية أيضاً إلى ضرورة أن يكون العالم مدركاً لحقيقة أن «وتيرة المرض يمكن أن تزيد في شكل قفزة في أي وقت، لا يمكننا أن نضع افتراضات بأنه لمجرد أن المرض أصبح في اتجاه التراجع الآن فإنه سيستمر في النزول وأننا نحصل على عدد من الأشهر للاستعداد لموجة ثانية. قد نواجه ذروة ثانية في هذه الموجة». (وكالات)