مستشعر ذكي يكتشف «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر باحثون من جامعة يوتا الأمريكية مستشعراً يمكنه اكتشاف فيروس «كورونا» من خلال العطاس أو السعال عليه، ويمكن توصيله بمنفذ شحن الهاتف الذكي، من خلال قطعة اصطناعية من الحمض النووي تبحث عن مجموعة معنية من البروتينات. وترتبط قطعة الحمض النووي بالبروتينات في الفيروس، وإذا كانت النتيجة إيجابية يضيء المستشعر وتولد إشارة إلكترونية في غضون 60 ثانية، ويمكن إرسال النتائج عبر الهاتف إلى الوكالات الصحية لمعرفة النتيجة.

ما يساهم في الحد من إجراء اختبار كورونا باستخدام المسح في عمق الأنف أو في الجزء الخلفي من الحلق لمدة 15 ثانية تقريباً.

ويمكن للمستشعر فحص الفيروس على الأسطح مثل طاولة المطبخ أو المكتب.