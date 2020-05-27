شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النموذج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتى يأخذ منحنى تطور أمريكا في الانحدار، تظل القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم.

من بين أهم عوامل الريادة الأمريكية في العالم، مدى المرونة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً التي تتمتع بها. تلك المرونة التي تسهم بقوة في متانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة ما بعد نهاية الحرب الباردة وتعاظم قدرتها على تلقي الصدمات والخروج منها دون أضرار كبيرة تنال من مكانتها.

وفي القلب من ذلك ما اصطلح على تسميته «الحلم الأمريكي» الذي يحفز كل سكانها من أصول مختلفة، وأيضاً من يصبو للهجرة إليها، على العمل والمبادرة الفردية أملاً في أن يصبح ثرياً ويحقق طموحاته. وأصبح النموذج الأمريكي مضرب المثل في كل مجتمع تتطلع نُخبُه للتحديث والتقدم، باعتباره نموذج التطور الدائم بما يعنيه من «تمكين» أفراده على حساب سلطة الدولة المركزية.

ونتيجة التطور الدائم لهذا النموذج منذ منتصف القرن الماضي تقريباً، تعززت المرونة التي أشرنا إليها سابقاً، وبالتالي تعزز دور أمريكا في العالم. لكن هذا النموذج يبدو أنه يقترب من اكتماله، مع ما يعنيه ذلك من فقدان كثير من مقومات المرونة والمتانة. ليس أن منحنى التطور سيبدأ في النزول، بل على الأرجح هو باتجاه فترة ثبات على القمة قبل أن يأخذ في الهبوط.

من مؤشرات اكتمال النموذج ذلك التشبع في الولايات المتحدة من دور الدولة المركزية حتى كأداة تنظيم للأعمال ونشاطات البشر الأخرى. وقد كشفت أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عن مدى عدم كفاءة السلطة المركزية في واشنطن بشكل جليّ.

ورغم أنه من باب التبسيط إرجاع ذلك إلى وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلا أن هناك قدراً من الصحة في ذلك. لكن مؤشرات اكتمال النموذج ربما تعود إلى فترة ولاية الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون وبداية فترة رئاسة جورج بوش الابن الأولى حول مطلع هذا القرن.

وحتى انتخاب رئيس من خارج «المؤسسة» تماماً ولم يسبق له تولي أي منصب عام ولا دخول عالم السياسة من أي زاوية مثل ترامب، ما هو إلا أنصع مؤشر على أن توجه

Advertisements

اكتمال النموذج وصل ذروته وبدأت أمريكا فترة قمة المنحنى في تطورها.

لعل الاقتصاد هو أكثر ما يتضح فيه ما نتحدث عنه، فدور الدولة حتى كمنظم للأعمال وصل قمة تراجعه. ولم يعد هناك «قطاع استراتيجي» لا يتولاه القطاع الخاص. وفي أزمة وباء كورونا ظهر مدى تردي النظام الصحي العام مقابل النظم الخاصة لشركات الرعاية الصحية، كما أن الحكومة الفيدرالية لم تلعب دوراً حاسماً وترك الأمر للولايات بالفعل، بغض النظر عن مناوشات حكامها مع الرئيس ترامب في الإعلام.

أما دور مؤسسات الصحة العامة فتم تجاوزه بالفعل، ومنحت العقود لشركات لتطوير الأمصال والعلاج دون الحاجة للمرور ببروتوكولات المؤسسات الصحية الفيدرالية. وكان للشركات دور المبادرة في التقدم لإنتاج المستلزمات الطبية مع توقف خطوط إنتاجها العادية في إطار إجراءات مكافحة الوباء، كما فعلت شركات صناعة السيارات التي طرحت إنتاج أجهزة التنفس الصناعي وغيرها.

صحيح أن البنتاجون غالباً ما تعتمد على مقاولين من الباطن ومتعاقدين لتقديم خدمات عسكرية في الداخل والخارج، لكن وتيرة الزيادة فيما هو مستقطع من ميزانية الدفاع للمقاولين والمتعاقدين تسارعت في السنوات الأخيرة. هذا بالإضافة إلى شركات الأمن الخاص، التي تطورت بسرعة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي أصبحت بحجم جيوش بالكامل من ناحية أعداد عناصرها وعتادهم.

حتى صناعة الفضاء، التي ظلت حتى وقت قريب «حكومية» تقريباً مع تعاقدات مع شركات صناعية مثل «بوينج» وغيرها، لم تعد كذلك. فها هي شركة «سبيس إكس» للمستثمر المثير للجدل إيلون ماسك على وشك إطلاق رحلات مأهولة بعدما أطلقت أقماراً صناعية عدة للاتصالات والإنترنت (الواي فاي). نعم، دائماً ما يسمح النموذج الأمريكي للقطاع الخاص بدخول كل المجالات بل هو يشجع ذلك. لكن ما نشهده الآن هو «شبه خروج» للدولة، إلى حد إن مهمة التنظيم ومراقبة الالتزام باللوائح - حتى في الأمور الاستراتيجية - ستكون بيد لجان وهيئات مستقلة عن الحكومة الفيدرالية.

وحتى لا يفهم أن القصد هو الخلاصة بأن «أمريكا في تراجع» لصالح الصين مثلاً أو غيرها، كما يحاجّ البعض، نشير إلى أن ذلك يبدو شططاً. فالنموذج الأمريكي ، وإن فقد قدراً من زخم التطور والمرونة، إلا أنه يظل المتسيد حتى مع «فك الارتباط» الذي انتهجته واشنطن مع العالم منذ فترة رئاسة «جورج بوش الابن» الثانية. ففك الارتباط هو جزء أيضاً من اكتمال النموذج. وحتى يأخذ منحنى تطور أمريكا في الانحدار، تظل القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم.

[email protected]