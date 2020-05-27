شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تبدأ حقن ستة متطوعين بلقاح جديد لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، حقن لقاح مرشح، لمواجهة فيروس كورونا ، في أشخاص بأستراليا، أمس الثلاثاء، على أمل إطلاقه رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري، فيما كشف تقرير لوكالة «بلومبيرج» أن اللقاح الياباني للفيروس من المقرر أن يبدأ أول تجربة سريرية على البشر في يوليو المقبل.

وقال خبير الأمراض المعدية في شبكة «نوكليوس» الأسترالية بول غريفين، إن التجربة بدأت بحقن 6 متطوعين باللقاح في ملبورن، أمس.

وستحقن شركة «نوفافاكس»، 131 متطوعاً في المرحلة الأولى من التجربة، لاختبار سلامة اللقاح والبحث عن علامات على فعاليته، حسبما قال غريغوري غلين رئيس قسم الأبحاث في الشركة.

وتابع غلين: «نحضر جرعات متوازية، نصنع اللقاح تحسباً لأننا سنكون قادرين على إظهار أنه فعال، ونتمكن من البدء في نشره بحلول نهاية العام الجاري».

وأظهر اختبار على حيوانات فعالية اللقاح في الجرعات المنخفضة.

توقعات بإنتاج 100 مليون جرعة

وقال غلين إن «نوفافاكس» يمكن أن تصنع 100 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة في 2021.

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وأوضح أن تصنيع اللقاح، الذي أطلق عليه اسم «إن في إكس-كو في 2373»، جاء بعد تخصيص 388 مليون دولار من قبل تحالف كوري من أجل ابتكار لقاح منذ مارس الماضي.

وقالت «نوفافاكس» إنه من المتوقع الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية في ملبورن وبريسبان في يوليو المقبل.

وكشف تقرير لوكالة بلومبيرج عن أن اللقاح الياباني لكورونا من المقرر أن يبدأ أول تجربة سريرية على البشر في يوليو المقبل، ما يزيد الآمال في أن اللقاح يمكن أن يحصل على موافقة الحكومة بحلول نهاية العام.

وكان من المقرر أن تبدأ التجربة السريرية في سبتمبر، لكن الشركة المصنعة تمكنت من تقديم الجدول الزمني، بعد مناقشات مع المنظمين والمستشفيات، بعد أن أظهر اللقاح نتائج جيدة على الحيوانات.

وعلى عكس اللقاحات القياسية، التي تستخدم مسببات الأمراض الحية أو المعطلة لتوليد استجابة مناعية، تستخدم لقاحات الحمض النووي تسلسلًا وراثياً يجعل الخلايا داخل الجسم تنتج مستضداً للفيروس، وهذا يتيح لصانعي الأدوية تخطي الخطوة التي تستغرق وقتاً طويلاً لزراعة الفيروس في البيض أو الحيوانات، ما يقلل الوقت اللازم للإنتاج إلى ستة أشهر من عام أو أكثر.

تجربة سريرية في جامعة أوساكا

وأظهرت نتائج اختبارات الحيوانات على لقاح «AnGes» زيادة في المستضدات في الحيوانات المحقونة باللقاح.ومن المتوقع أن تظهر نتائج تجربة سريرية على نطاق صغير في جامعة أوساكا وستتبعها تجربة على نطاق أوسع، إذا ثبتت فعاليته من خلال هذه التجارب، فسيكون اللقاح في طريقه للحصول على الموافقة بحلول نهاية العام. (وكالات)