شكرا لقرائتكم خبر عن «ماذا بعد رحيل كورونا»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميرفت الخطيب

هل تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى بداية تغيير جذري في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية؟

إلى الآن لا أحد يعرف الإجابة عن هذا السؤال، الذي يتم تداوله كثيراً في هذه الآونة، كونه حديث الساعة، تتباعد النتائج وتلتقي عن هذا التغيير المفترض حصوله... «ما بعد كورونا»، وما ستؤول إليه الأحوال والمستجدات والأهم من ذلك التغييرات، هل سنبقى على اتصال حميم مع بعضنا البعض كأسرة كما هو حاصل اليوم؟ وهل سيستمر الجميع في التعليم عن بعد، أم أن التعليم التقليدي سيعود إلى سابق عهده وهل سنبقى مداومين على الحفاظ على صحتنا والاهتمام أكثر بالنظافة كما نحن اليوم؟ وغيرها الكثير من الأمور.

أكاديميون أكدوا على أن التغيير قادم لا محالة، وأن الجائحة على الرغم من كونها كارثة، إلا أن فوائدها أدت إلى الكثير من التغييرات التي ستستمر لما بعد كورونا، وفي المقابل رأى محللون اجتماعيون أن الحياة ستعود لما كانت عليه قبل كورونا، وهذا ما تعلموه من الكوارث السابقة، وأن الشعوب تنسى مآسيها وتفتح أبواباً جديدة.

في السطور الآتية توضيح لما سيكون: التغيير أو عدمه..



شغف بالتقنيات



أوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن التعلم عن بُعد لن يكون تحولاً مؤقتاً بل إن التجربة الناجحة لهذا التحول في دولة الامارات فرضت علينا التفكير لما سيكون عليه التعليم بعد هذه المرحلة، ووفقاً للنتائج الملموسة التي حققناها وما أبداه الطلبة من جيل اليوم الشغوف بالتقنيات من مهارات عالية في التعامل مع منظومة التعلم عن بُعد، أتوقع أن التعليم لن يعود في المستقبل القريب كما كان قبل شهرين، بل سيجد طريقاً «هجيناً» يجمع ما بين التعليم داخل المباني الجامعية أو المدرسية والتعلم عن بُعد بأدواته التكنولوجية.

والتعلم عن بُعد قدم للطلبة تجربة منتظرة بالنسبة لهم، خاصة أننا في كليات التقنية أسسنا حرماً جامعياً رقمياً لنمكن الطلبة من معايشة تجربة تعلم متكاملة تتجاوز المحاضرات والدروس الى الحياة الطلابية بما فيها من أنشطة لاصفية وإرشاد أكاديمي ومهني وتطوع وأندية طلابية واستشارات ومراكز دعم أكاديمي وحتى الأنشطة الترفيهية.

وساعدنا بذلك عامل الجاهزية لدينا، فالتعلم عن بُعد حقق نجاحاً ومكن طلبتنا من مواصلة دراستهم من منازلهم، لأننا كنا مستعدين له، فقيادتنا الحكيمة تستشرف المستقبل وعودتنا أن نستعد ولا ننتظر بل نبادر لنكون سباقين، وعلمتنا أن ننظر للتحديات بإيجابية ونخرج منها بإنجازات، فعندما كنت أتحدث عن أن التطورات التكنولوجية ستجعل التعليم مستقبلا يقدم كخدمة على غرار «أوبر» تصل للطالب في أي مكان وزمان، كنا في ذات الوقت في كليات التقنية نعمل على مدار عامين لبناء منظومة تعلم رقمية وتمكين الطلبة من المهارات التقنية وتأهيل الأساتذة لاستثمار التكنولوجيا بشكل فاعل في التعليم، وما توقعناه مستقبلا أصبح واقعاً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، ونجحنا في التحدي نظراً للجاهزية والاستعداد، ولهذا فإننا اليوم يجب أن نستفيد من مكاسب التعلم عن بُعد في التخطيط لما سنكون عليه بعد هذه المرحلة.

إن التحول نحو التعلم عن بُعد في ظل أزمة كورونا بقدر ما كان تحدياً بهدف دعم استمرار الطلبة في الدراسة، لكنه مثّل فرصة حقيقية بالنسبة لمؤسسات التعليم وللطلبة أيضاً من جيل اليوم، فقد تحول التحدي لإنجاز تمثل في نجاحنا في الامارات في الاستمرار في التعليم حتى اليوم دون انقطاع، بل إن هذا التحول حاز رضا الطلبة وتفاعلهم لأنه خاطبهم بلغتهم وتماشى مع شغفهم بالتقنيات.

واعتبر أنه من المهم أن نفكر من الآن في المرحلة المقبلة ونستثمر إنجازات التعلم عن بُعد بشكل أوسع، فلا أتوقع أن يعود التعليم لما كان عليه قبل «أزمة كورونا»، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن وأن نخطط لمسار جديد في التعليم ربما يكون مساراً «هجيناً» يجمع ما بين التعليم التقليدي في المبنى المدرسي أو الجامعي وأدوات التعلم الرقمية عن بُعد بما يسمح لنا بتوظيف مهارات جيل اليوم بشكل أفضل في التعليم وتنمية قدراتهم في التعلم الذاتي والمستمر.



الأمل بمستقبل جديد



ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الشامسي، أكاديمية واستاذ في الاقتصاد، صعوبة توقع التداعيات الاقتصادية المحتملة من فيروس كورونا المستجدّ بدقة التي تتزامن مع الانهيار الكبير في أسعار النفط، ولكنها جزمت أن التعطيل الاقتصادي الذي تسبّبه الجائحة ستكون له أبعاد اقتصادية كبيرة تسبب عدم استقرار في الاقتصاد الكلّي للدول.

وأفادت بأن التراجعات الكبيرة في العائدات النفطية ستؤثر حتماً على الموازنات المالية ما يعيق قدرة معظم الحكومات على الاستجابة للإجراءات المالية اللازمة للتخفيف من آثار الوباء المعطّل للنشاط الاقتصادي المحلّي.

في حين رأت ان الحجر المنزلي وعدم اختلاط الناس وتقليل حركتهم ساهم في انكماش الاستهلاك في الكثير من القطاعات مثل المجمعات والمطاعم والمدارس والجامعات والفعاليات المختلفة، كما تأثرت كثيراً قطاعات الطيران والفنادق والسياحة، كل ذلك له أبعاد اقتصادية سلبية على النمو الاقتصادي.

إن الحكومة سعت جاهدة لتبني عدد من الإجراءات والسياسات لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها يجب أن تستمرّ بإدارة مرحلة ما بعد الأزمة بفعالية من خلال استعمال فعّال لحزم وتدابير التحفيز التي أقرتها بحيث تستفيد المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من الائتمانيات الممنوحة، وليس فقط دعم قطاعات محدّدة أو الأسواق المالية المتقلّبة. والمحافظة على الخدمات العامة ودعم النشاط الاقتصادي أمر مهم من خلال تسريع عمليات الدفع الحكومية للشركات، والتشديد على الشركات الخاصة بأن تسدّد رواتب الموظّفين في الوقت الصحيح.

وتقول: لقد دخلنا عصر الفضاء الإلكتروني والتطورات في التقنيات والتقدم في الذكاء الاصطناعي، وظهور أنماط للعمل الافتراضي، وتوفر البيانات الرقمية عبر تقنيات blockchain. كل ذلك يتطلب التحضير للتحول الكبير الذي ينتظرنا، لذلك فإنه من المهم أن نفهم ما يحدث الآن، وما هو موجود بالفعل وما سيأتي في وقت لاحق. ويجب إدراك أن التكنولوجيا الحديثة والحلول التكنولوجية الجديدة ستفرض تحديات وفرصاً جديدة.

وسيتطلب كل ذلك استعداداً تنظيمياً للتغيير والتحول لمواجهة التحديات المقبلة؛ بمعني التحرك والتكيف السريع والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار من خلال إنشاء آليات لاستقبال الأفكار واستكشاف التطورات ومحاولة ترجمة هذه الأفكار إلى إجراءات مجدية.

وختمت بالقول: لا شك أن الدولة تسعى جاهدة لمعالجة تبعات هذه الجائحة وأن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة البدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد كوفيد 19، وعقد جلسات حكومية لمناقشة المتغيرات وتحديد المستهدفات التنموية خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح.

وأن التركيز على الأمن الطبي والغذائي والاقتصادي من خلال مشاريع وبرامج جديدة تبعث الأمل بأن نتوقع مستقبلاً جديداً في ظل قيادتنا الرشيدة.



التعليم عن بعد



تنطلق الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أستاذ زائر بكليات التقنية العليا - طالبات العين، من تجربتها الشخصية للتحول من التقليدي إلى التقني في ظل الجائحة، قائلة: عايشت تجربة التعليم عن بعد بصفتي أستاذ زائرة بكلية التقنية العليا للبنات بالعين، وقد وجدت في التجربة تجاوباً كبيراً من الطالبات وكانت التجربة إيجابية، منذ ذلك الوقت أفكر في سؤال «ماذا لو تحول التعليم عن بعد إلى الآلية الرئيسية للتعليم في المستقبل؟».

في ظل التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع وفي ظل التجربة التي نمارسها خلال الأزمة وما زلنا في التعليم عن بعد، أتوقع أنه من الممكن أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه العملية التعليمية من الطريقة المباشرة إلى التعليم عن بعد، مع الأخذ في الاعتبار أن التعليم عن بعد يفقدنا الكثير من المميزات التي منحها لنا التعليم المباشر ومن أهمها الاتصال البصري الذي يمثل 55% من عملية التواصل.. فهل يمكن تعويض هذا الفقد من خلال الاتصال السمعي واللفظي؟

كما أن التعليم عن بعد يحول دون الأنشطة الصفية والتمارين التي تعتمد على العمل الجماعي بصورة أساسية لذلك فإن تعميم التعلم عن بعد كآلية أصلية للتعليم هو تعزيز للانعزال والفردية التي فرضتها علينا التكنولوجيا الحديثة.

على الجانب الآخر هناك إيجابيات هامة منها التوفير المادي فهو يوفر مصاريف التشغيل للقاعات والصفوف الدراسية ما يسمح بوجود فائض مالي يمكن الاستفادة منه بتوجيهه للبحث العلمي وتطوير العملية التعليمية بصورة أفضل، كما أن التعليم عن بعد يحقق مرونة في استخدام الوقت لدى الطالب والمعلم، ويساعد الطالب على الاطلاع على المادة التعليمية المسجلة عدة مرات ما يساهم في رفع نسبة التراكم المعرفي اتساع فهم الطلاب للمادة التعليمية.



تغيير مفردات



أما على الصعيد العلاقات الاجتماعية بعد كورونا، فتشرحها الدكتورة شما، بالقول إن الأزمة جنحت بالإنسان إلى عدة قناعات من أهمها، أولا: أنها غيرت من مفهوم سيادة الإنسان على الكون والطبيعة، ثانيا: جعلت القيم الأخلاقية تتصدر المشهد، حين تحولت أعين الناس إلى مشاهدة الضحايا في مختلف الدول، لم ينظر الناس إلى أن هؤلاء الضحايا مختلفون عنهم في الجنس أو اللون، بل كانت النظرة إنسانية شاملة، نظر إليهم كبشر، وذلك تحول إنساني كبير سيكون له أثر إيجابي على الصراعات الإنسانية على مدار السنوات القادمة.

ثالثا: ستتغير مفردات الخرافة في اليقين البشري، سيمتلك العالم قدراً أكبر من العقل والخروج من نفق الخرافة المظلم الذي ظل قابعاً على صدور الكثير من المجتمعات المتمسكة بمواريثها من الخرافة، خاصة تلك الخرافات التي ترتبط بالمرض، رغم أن هذه الجائحة جنحت بالإنسان نحو الروحانيات، بل ترتبط بالمعادل الموضوعي لسيطرة المادة والأرقام والحسابات ومبادئ المكسب والخسارة على حساب العلاقات الإنسانية، كل ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقات المجتمعية وخلق المزيد من الشعور بأهمية التكافل المجتمعي والتعاضد بين كافة افراد المجتمع من أجل المرور من الأزمة، وكذلك كان البقاء في المنازل لفترات طويلة فرصة ليعيد أفراد الأسرة التعرف على بعضهم، بعد ان كانت الحياة الفردية مختطفة الجميع وعزلتهم داخل «الفردانية»، فجاءت هذه الفرصة وغيرت معادلات العلاقات الأسرية، وأصبح الآباء يقضون وقتاً أطول مع أبنائهم وذلك سيتحول بعد الأزمة إلى نمط حياة وسيكون مكسباً كبيراً للحياة الاجتماعية والتماسك المجتمعي في المجتمع الإماراتي.



الظروف الطارئة

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ورأى الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، أن تجربة التعليم عن بُعد، ونجاح العملية التعليمية الذي تحقق من خلال التجربة العملية سوف تترك بصماتها على واقع التعليم الأكاديمي بلا شك حتى بعد انقضاء جائحة كورونا. ويمكن القول إنه بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على بدء عملية التعلم عن بُعد، أنه أصبح واقعًا فرضته الظروف الطارئة، وحقق نجاحه منذ اللحظات الأولى لإعلان وزارة التربية والتعليم باعتماد عملية التعلم عن بُعد، واستطاعت جامعة الوصل بما تملكه من بنية تقنية متطورة، أن تحقق نجاحا كبيرا في مجال التعليم عن بُعد، وبدأت بعقد ورش تدريبية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، وحققت نسب رضا عالية من خلال استبانة تم توزيعها على طلبة الجامعة وأساتذتها، أكدت على جاهزية العملية التعليمية عن بُعد، إضافة إلى تعاون وتفاعل طلبة الجامعة وأساتذتها وجهود قسم تقنية المعلومات في الجامعة الذي عمل على توفير كافة المتطلبات التقنية لمواصلة العملية التعليمية عن بُعد.

كما أن عملية التعلم تسير بشكل جيد وفق الخطة الدراسية المعدة سابقًا، وأرى أن واقع التعليم بعد كورونا لن يخلو من وجود للتعليم عن بُعد ولو وجود جزئي ضمن الساعات الأسبوعية المقررة على الطلبة، وأدعو إلى تقنين التعليم عن بُعد بما يضمن جودة العملية التعليمية. والجامعة تسير بخطى ثابتة في اتجاه دعم التعلم عن بُعد وجاهزة لمواصلة التعلم عن بُعد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

ويعقب بالإشارة الي ان الجامعة حققت خلال الفترة الماضية، إنجازاً غير مسبوق بمناقشة أول رسالة دكتوراه عن بُعد على مستوى جامعات الدولة، إضافة إلى مناقشة (4) رسائل علمية أخرى، منها (3) رسائل دكتوراه، ورسالة ماجستير، ونظمت العديد من الأنشطة الثقافية والندوات العلمية ضمن برنامج ثقافي للاستفادة من تقنية التعليم عن بُعد، وتنشيط الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية التي تهدف إلى زيادة إثراء مختلف جوانب المعرفة لدى الطلبة.



ستذهب مع كورونا



ويذهب الدكتور جاسم ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين في الإمارات، إلى الرأي الذي يعتقد أن كل شيء سيتغير بعد كورونا، وان الناس سيعودون الى حياتهم الطبيعية، ولن يتذكروا الدروس الاجتماعية التي علمتهم إياها كورونا، خاصة أن جزءا كبيرا منهم يعتقد ان الحجر المنزلي نوع من تقييد الحركة، لذا سيعودون الى سابق عاداتهم. ولكن الذي سيتأثر وسيتغير هو الواقع الاقتصادي والتداعيات الناتجة عن كورونا، الذي بدأنا نلمسه من الآن وهذا ما سيفرض قرارات جديدة تتعلق بتنظيم العمل والترقيات والعلاوات وغيرها.

ومنذ الإعلان عن جائحة كوفيد 19 تصدر وسم #خلك- في- البيت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تطالب أفراد المجتمع بالجلوس في المنزل والتباعد المكاني كنوع من العمل الاحترازي والوقائي الذي دعت إليه الحكومة لحمايتنا من الاختلاط بالمصابين بفيروس كورونا.

وبداية الأمر اعتقد الكثيرون أن هذا الإجراء تقييد لحرياتنا وأمر غير ممكن، إلا أنه بعد مرور أسابيع اكتشفنا العديد من الفوائد من ذلك العزل الاختياري.

وفعلا، تغيرت حياتنا

الاجتماعية وصرنا أقرب من أسرنا وأبنائنا، صرنا نحاورهم ونجلس معهم على موائد الطعام ونتعرف على هواياتهم وإيجابياتهم وسلبياتهم، مارسنا بعض الهوايات التي نسيناها منذ زمن طويل مثل هواية القراءة والبحث والاطلاع، ولكني لست متفائلا بأنها ستستمر بعد الانتهاء من كورونا، بل ستذهب مع ذهاب كورونا.

وعلى الصعيد الاخر، بعض المتخصصين والأكاديميين استغلوا فرصة الجلوس في البيت في إعداد البحوث والدراسات والتعرف على الجديد في التخصص، وكثيرون للأسف هجروا القرآن الكريم فكانت الفرصة سانحة لهم في قراءة القرآن بشكل مستمر وختم أجزاء منه.

معظمنا كان لا يؤدي بعض الصلوات في أوقاتها بسبب انشغالنا بالعمل أو تواجدنا في الطريق، ولكن في أزمة كورونا بمجرد أن يرفع الأذان نفرش السجادة ونصلي.

كل هذه السلوكيات ظهرت ومارسناها خلال تواجدنا في المنزل، البعض قال «شكرا كورونا» لأنه علمنا دروسا كثيرة غيرت من مجرى حياتنا، هذه الدروس نتمنى ألا ننساها بعد زوال كورونا.. ورب ضارة نافعة.

تنسى كل ما سبق

من واقع تجربته الشخصية في مجال التأريخ لدول عديدة أجنبية وعربية لفترات تاريخية طويلة، التي كثيرا ما تعرضت للأوبئة والحروب في أزماتها وكل التصنيفات الأخرى، يرى جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن الشعوب تعود إلى حالتها السابقة وتنسى كل ما سبق وحتى الأوبئة تنساها وتكمل مسيرتها وكأن شيئاً لم يكن.

إن السلوكيات التي ارتبطت بهذه الفترة مستجدة علينا، وليست سلوكيات أصلية، بل كانت بأوامر من الدولة بالتباعد، وهذا التباعد ليس أصليا هو جاء بأوامر يجب اتباعها من قبل الحكومة لسلامة الناس، مثل الانسان الذي يعمل عملية وتكون مناعته قليلة فيبتعد عن الناس والتباعد نتيجة أوامر لصالح صحة الناس بتطبيقها، مثل الكمامات التي استخدمها الناس في عام 1918 في «ملاريا اسبانيا» وبعد ان انتهت الازمة رموها واستمروا بحياتهم كما كانت قبل الملاريا.

لذا فلبس الكمامات والتباعد والحجر المنزلي والزيارات كلها جاءت نتيجة أوامر تنظيمية من أجل صحة المجتمع، وهذه الفترة ستزول ويعود الناس الى ما كانوا عليه، لأن طبيعة الإنسان أنه يعيش حياته حراً، لكن في وقت الأزمة يعيش حياته مقيداً، ونحن سبق لنا أن مررنا ببعض هذه الأوبئة مثل سارس وانفلونزا الخنازير ومارس وهي أوبئة تخرج بين الفترة والفترة ثم تزول ويعود الناس لحياتهم الطبيعية، لكن علينا عدم المبالغة في الأخبار.

وأحمد الله فإن دولتنا لم تبالغ كما بالغت بعض الدول، لأنها دولة ذكية ومتقدمة اتخذت إجراءات للقضاء ولمكافحة كوفيد 19 وجعلت الموظفين يعملون عن بعد، والطلبة يدرسون عن بعد، وبدأت تفتح مراكزها ومؤسساتها تدريجيا وهو الأمر الصحيح. واعتقد أن الإمارات ستكون من أكثر الدول استفادة ونمواً اقتصادياً بعد هذه الجائحة.

لن يعود كما السابق

«أمور كثيرة ستتغير في حياتنا من جراء جائحة كوفيد 19» يقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، على عكس تعليق جمال بن حويرب، مؤكداً أن الأمر لن يعود كما في السابق بعد انتهاء هذه الأزمة، لأن المرء تعلم منها الكثير من الدروس في مناح كثيرة من حياته المهنية أو الاجتماعية والصحية وغيرها، فعلى الصعيد الأكاديمي يرى أن كورونا سرعت من استخدام التعلم عن بعد، وجعلت الطلبة يتجاوبون بسرعة مع هذا الأسلوب، الذي كان سيحتاج إلى وقت أطول لو كانت الأمور عادية، وكانت الجامعات حاضرة لاستخدام التكنولوجيا التي كانت متوفرة من قبل، ولكن لم يكن من تركيز قوي للتحول للتعليم الذكي. وبالرغم من أن جائحة كوفيد 19 هي كارثة اجتماعية وإنسانية ولكن «رب ضارة نافعة»، حيث استفدنا جميعاً بتطبيق التعلم الذكي.

ويرى ان المستقبل سيحمل الكثير من المتغيرات ولن تعود حياتنا كما كانت في السابق، فعلى الصعيد الأكاديمي اقترحت بنفسي على وزارة التربية والتعليم والمنظمة العالمية للاتصال الأخضر ان تعطي صلاحية كاملة للجامعة للتعلم عن بعد باستثناء الامتحانات بنسبة اقل او كي تصل التجربة الى مرحلة النضج في التعليم الذكي، إذا كانت المخرجات التعليمية مناسبة.

وعلى صعيد آخر، خلال منع الخروج من المنزل والتعقيم الوطني في الدولة، لاحظنا وسمعنا عن كميات التلوث بالعالم التي انخفضت وازدياد المساحات الخضراء، وغيرها من الأمور البيئية خاصة لون السماء كان ازرق صافياً، فالمفروض مستقبلا وبعد الانتهاء من جائحة كورونا، أن يتم تخصيص يوم او يومين يمنع خلالهما استخدام السيارات الا للطوارئ والنقل العام وعوضاً عن ذلك استخدام الدراجات للحفاظ على البيئة.

رفيعة غباش:خلوة تقرِّبُ الإنسان إلى حالة صوفية

هذا الوباء لقن العالم درسًا كونيًا عجيبًا وصادمًا، وعبَّر بشكل صريح عن أنه لا يكترث بكل إنجازات الحضارات الحديثة، ولا ما تباهت به من ثورات علمية وتكنولوجية على مستوى علوم الفيزياء والكيمياء والطب والفلك. نجح الإنسان في اختراق النظام الشمسي والإحاطة بكواكبه، مع مشوار علمي في التنبؤ العلمي بمصير الكون! ثم ماذا حدث؟ فجأة تتوقف كل المشروعات، وكل الخبرات العلمية لكي تتصدى - بشراسة- لسلطة هذا الفيروس؟ في الواقع، إنها تتصدى بشراسة لسلطة الحيرة والمفاجأة، واكتشاف أن هذا العالم دومًا فيه اتساعات أخرى لأمور أخرى، وإن ظننا - بتوجهاتنا المادية العلمية الحالية- أنها غير مهمة.

الجميع -الآن، بكل قدراتهم العلمية- يحاولون فهم طبيعة هذا الفيروس، ثم إيجاد دواء ليعالجوه، ولقاحٍ ليمنعوا عودته، ومفاهيم نفسية وإنسانية وسماوية أكثر اتساعًا في الحياة؛ ليعتنقوها بدل التي عاشت الدول المادية الكبرى تروّج لها، ‏فعلى ناحية أخرى ستجد هناك ما يستحق التأمل، حيث إنه منذ خلق الله آدم أو أنزله على الأرض لم يتوقف الإنسان عن الحركة، لم يهدأ. وعلى مدى هذه القرون قلَّتْ ساعات النوم، حتى أصبحت مجرد خمس ساعات يقنع بها هذا الإنسان الذي يلهث للبحث عن المزيد من الماديات التي يعدّها مكتسبات.

لأول مرة يتوقف هذا الإنسان ويُجْبَرُ بهدوء، وبدون سلاح على أن يبقى مكانه وأن يمتثل للأمر. أو ربما ليست أولَ مرة، فقد مر العالم من قبل بكوارث طاعون وأوبئة قاتلة مشابهة، لكن لعلنا لم نبالغ حين وصفنا وضع كورونا بأنه أول مرة، خصوصًا إذا قارنَّا العالم قديمًا بالعالم المعاصر، وأن التوقف في العالم القديم لم يكن ليؤثر كثيرًا، بحكم حركة الحياة البطيئة قديمًا.

أما في هذا العالم الحديث، فإن العجلة أسرع مما يمكن تصوُّرُهُ؛ فكان أي توقف ولو لدقيقة محسوبة له ثمنه الكبير، فما بالك بالتوقف غير المحسوب ولا المحدد بزمن، ولا نعرف نتائجه حتى الآن سوى اقتصادات تنهار ومؤسسات تسلم أمرها لكورونا، وتغلق أبوابها في وجوه موظفيها. يؤسفني - وأنا طبيبة نفسية- أن أجد نفسي مضطرة للاعتراف بأن العالم -‏بكامله- مقبلٌ على مصير غامض، بدلاً من أن أقدم العلاج والوصفة الطبية المطلوبة المختصرة!

لكن مهما كانت درجة الغموض، ومهما كانت مساوئ هذا الوضع الذي يتساوى فيه كل البشر، فلا بد أن نرى الجوانب المضيئة والإيجابية للحالة الإنسانية والمجتمعية، وهذه الجوانب يمكنك أنت أن تكتشفها بنفسك حين تقارن وضعك النفسيّ والعائلي والعلاقات بينك وبين نفسك، وبينك وبين أسرتك خاصة، والعنصر الإنساني المحيط بك عمومًا: الآن بما قبل كورونا، من حيث ازدحام المفاهيم المادية ومظاهر الحياة المتراكمة التي كانت تشغل مساحات تفكيرك ومساحات مشاعرك! لا بد أنك لمست ذلك الجانب الإيجابي، من حيث إن الإنسان -ومنذ مئات السنين- لم يهدأ ويفكر ويتأمل في حياته وفيمن حوله، وكان له هدف مستمر إن كان هدفًا ماديًا أو علميًا أو اقتصاديًا، أو بناء أسرة... إلخ!

أما هذه الأيام، فهي خلوةٌ يتباين نوعُها من فرد إلى آخر وفق توجهه، خلوة تقرِّبُ الإنسانَ إلى حالة صوفية يشف فيها عن كونٍ فطريٍّ بداخله، وتعيد تنظيم الكثيرَ من المواعيد والعلاقات غير الضرورية، فتحذفها، والأولويات فترتبها، وتزيل كثيرًا من التشوهات الحضارية التي تركتها الماديات فينا، دون أن يكون الإنسانُ مضطرًا لأن يقلق على ما سوف يفوته! نعم، ولم القلقُ؟ وعلام؟ ولن يفوتَكَ شيء في العالم الخارجي الذي كان يضطرك للهاث وراء تراكماته المادية المستعجلة دومًا، لن يفوتك! لأن هذا العالم الخارجي -ببساطة- قد توقف أيضًا. توقفَ في رسالة أن تتوقف أيضًا عن خدمة جسدكَ قليلاً، وتنتبه لخدمة روحك وعقلك ومشاعرك وفطرتك وتلك الأمور التي أهملتها سابقًا مضطرًا أو مخيرًا. أتوقع وآمل أن يكون هو المسار الذي سوف يتغير فيه الإنسان، فهو التحدي الذي سوف يجعل الإنسان منتصرًا على تلك الظروف البيئية المادية المحيطة به.