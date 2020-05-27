إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار، في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين ونصف من الإغلاق ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، على فتح أبواب الكنيسة التي يعتقد أن المسيح ولد بها، وفق مشاهدات ل«فرانس برس». وأغلقت كنيسة المهد في 5 مارس/‏ آذار الماضي، مع الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في الضفة الغربية.

وفي مرحلة أولى، سيُسمح بدخول 50 شخصاً فقط واضعين كمامات ومحترمين قواعد التباعد الاجتماعي، وفق بيان مشترك للأطراف التي تدير الكنيسة. وأضاف النص أنه يُحظر تقبيل أو لمس الحجارة بما في ذلك في المغارة حيث وُلد المسيح بحسب التقليد المسيحي.

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تعد الكنيسة أحد أهم المزارات المسيحية، وجاء الإغلاق قبل موسم عيد الفصح الذي يجذب عادة عشرات الآلاف من الزوار والمصلين.

ووصف رئيس كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت لحم الأسقف ثيوفيلكتوس، عودة فتح الكنيسة بيوم الاحتفال لأنه بات بمقدور «الجميع الآن دخول الكنيسة والصلاة كما كان من قبل».

(وكالات)