شكرا لقرائتكم خبر عن صور تشير إلى جريمة حرب محتملة بحق الروهينجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت منظمة دولية، مشاهد جديدة التقطتها أقمار صناعية تُظهر مئتي منزل مدمرة في ولاية راخين في شمال غربي ميانمار قد تشكل دليلاً على جريمة حرب جديدة بحق المسلمين الروهينجا في هذا البلد، مطالبة بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، أن تحليل مشاهد التقطتها أقمار صناعية أظهر اشتعال ما لا يقل عن مئتي منزل في 16 مايو/‏‏أيار، في قرية ليت كار في كانتون مروك يو.

وقال مساعد مدير فرع آسيا في المنظمة فيل روبرتسون إن هذا العمل لديه «كل المؤشرات على الأساليب التي استخدمها الجنود في قرى الروهينجا» في الماضي.

وأضاف أن «تحقيقاً موثوقاً ومحايداً ضروري». ويعتقد أن الهجوم لم يوقع قتلى؛ إذ إن أغلبية السكان فروا في إبريل/‏‏نيسان من العام الماضي.

وعام 2017، قاد الجيش البورمي، حملة قمعٍ دامية أرغمت نحو 740 ألف مسلم من أقلية الروهينجا على الفرار من البلاد، ما أدى إلى اتهام ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة.

وفي نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، وجّهت جامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، إلى حكومة ميانمار اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد هذه الأقليّة.

وأوائل العام الجاري، وبعد ضغوط دولية، خلصت لجنة شكّلتها حكومة ميانمار للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّضت لها «الروهينجا» إلى أنّ بعض العسكريين ارتكبوا جرائم حرب بحقّ أفراد من هذه الأقليّة المسلمة لكنّ الجيش لم يرتكب أيّ إبادة جماعية.

Advertisements

وفي تقريرها اعترفت لجنة التحقيق بأنّ عناصر من قوات الأمن استخدموا ضدّ أفراد من «الروهينجا» القوة المفرطة وارتكبوا بحقّهم جرائم حرب وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك «قتل قرويين أبرياء، وتدمير منازلهم».

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بالإجماع على ميانمار تلزمها فيه باتخاذ خطوات لحماية أقلية الروهينجا من الانتهاكات الممارسة بحقهم.

وفرضت المحكمة الدولية ، في قرارها، «تدابير مؤقتة» ضد ميانمار، وأمرت حكومتها بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وجاء في قرار المحكمة، أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.

وعقب ذلك، أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار، ودعا حكومة الأخيرة إلى الامتثال إلى القرار فوراً، ومنع ارتكاب كل الأفعال التي تستهدف إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بأفراد الروهينجا.

(وكالات)