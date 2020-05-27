شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديــة تخفـــف القيــود وتستعد لاستئناف الحياة الطبيعية 21 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”، وكالات

أعلنت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، عن «تخفيف تدريجي» للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا، فيما عاد 60% من موظفي القطاع العام للعمل في الأردن، أمس، بعد عطلة إجبارية فرضتها تداعيات انتشار الفيروس لأكثر من شهرين، في حين ارتفعت حالات الشفاء من الوباء في معظم الدول العربية.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إنه تم تعديل أوقات السماح بالتجول في جميع الأماكن، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحاً حتى 3 مساءً ابتداءً من غد الخميس وحتى نهاية السبت المقبل.

كما سيتم تعديل التجول، على أن يبدأ من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء من 31 مايو الجاري وحتى السبت 20 يونيو المقبل.

شددت السلطات السعودية على العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق البلاد إلى ما قبل إجراءات منع التجول، فيما عدا مكة المكرمة اعتباراً من الأحد 21 يونيو 2020 مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة

وأضافت أنه تم السماح بالسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام أيضاً بالإجراءات والتدابير الوقائية.ونوهت الداخلية السعودية برفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية، مشيرة إلى السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في جميع مساجد البلاد ماعدا المساجد في مكة المكرمة.

كما أعلن البيان، عن إتاحة التنقل بين المناطق والمدن بالسيارات الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.وأشارت إلى إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح واستمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي

وأشارت إلى استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً.

كما أكدت استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي مثل صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما.

تعليق الرحلات الدولية والعمرة والزيارة

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ولفتت إلى استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر، وكذلك استمرار تعليق العمرة والزيارة.

وأكدت أنه سيتم توقيع عقوبات على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية،أعلنت أمس، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 76726، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 411 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2782 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 48450.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء 685 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 7306 حالات، فيما تم تسجيل 608 إصابات ليرتفع العدد إلى 22575. وأعلنت سلطنة عمان تماثل 2067 حالة للشفاء.

وأعلنت قطر، أمس، تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 28.

وعاد 60% من موظفي القطاع العام للعمل في الأردن أمس .

وأكدت الحكومة أن هذه العودة النسبية للعمل تشمل الوزارات والدوائر والمؤسسات كافة كمرحلة أولى ضمن ثلاث دفعات متتابعة مع اتخاذ إجراءات وقائية والتدرج في تفعيل تقديم الخدمات.ونفى وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة اتخاذ قرار بالسماح بالصلاة في مساجد محافظات الجنوب.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 7 إصابات جديدة بإجمالي 718 حالة مقابل 9 حالات شفاء جديدة بإجمالي 459 متعافياً.

وشددت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس، على إلزامية وضع الكمامات واحترام المسافات الآمنة للحد من تفشي كورونا.

دعوة لمعالجة أوضاع المتأثرين بالحظر

دعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ «كورونا» بولاية الخرطوم، إلى ضرورة الموازنة ما بين الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية للوقاية من الوباء، وبين ضرورة معالجة أوضاع الفئات المتأثرة بالحظر الصحي .

تحقيقات في إصابة قرية مصرية بالوباء

بدأت السلطات المصرية تحقيقات موسعة في تفشى وباء كورونا بقرية مصرية في محافظة الشرقية ، بعد قيام إحدى الأسر بتنظيم سرادق عزاء ، عقب وفاة أحد الأهالي قبل أن يكتشف إصابته بكورونا، وإصابة شقيقيه بالعدوى، ما أدى إلى وفاتهما، مشيرة إلى أن التحقيقات سوف تشمل نائباً برلمانياً، وجهت له اتهامات بالتسبب في انتشار الفيروس بالقرية، بعدما مارس ضغوطاً على إدارة مستشفى بالزقازيق، لدفن أحد الأشقاء رغم وفاته بالفيروس، من دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.